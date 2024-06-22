2024-06-22 11:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة. ونقلت وزارة النقل النشرة الجوية اليوم السبت الموافق 22 حزيران والأيام التي تليه والصادرة عن الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي _قسم التنبؤ الجوي ويتم تحديثها يوميًا حسب مستجدات الحالة الجوية. […]

ظهرت المقالة الفرن العراقي: تصاعد للغبار يحد من درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة أولاً على ايشان.