2024-06-22 11:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، السبت، مقتل أحد عناصرها في قصف أمريكي استهدف مركبته على الحدود السورية – العراقية. وقال المجلس الجهادي في فصيل كتائب سيد الشهداء في بيان: “تزف المقاومة الاسلامية كتائب سيد الشهداء المنصورة، الشهيد المجاهد عبد الله رزاق عنون الصافي شهيدا على طريق القدس، في قصف أمريكي غادر استهدف عجلته في يوم […]

ظهرت المقالة “سيد الشهداء”: قصف أمريكي استهدف مركبة “الصافي” قرب الحدود السورية أولاً على ايشان.