شبكات للنصب والاحتيال والتعيين الوهمي بقبضة الأمن الوطني في ثلاث محافظات

2024-06-22 11:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، الإطاحة بشبكات تمتهن النصب والاحتيال توهم المواطنين بالتعيين في بغداد وديالى والانبار.

وذكر الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية ومتابعة ميدانية تمكنت مفارز الجهاز في محافظة الأنبار من تفكيك شبكة مكونة من (10) أشخاص تمتهنُ النصب والاحتيال وإيهام المواطنين بتعينات على ملاك هيئة الحشد الشعبي مقابل مبالغ مادية".

واضاف ان "مفارزه تمكنت من تفكيك شبكتين للنصب والإحتيال بمحافظتي ديالى و بغداد وفقاً لأوامر قضائية، حيث إدعى أحد أفراد الشبكتين علاقته المباشرة بأحد المدراء العاميين وقدرته الحصول على درجات وظيفية ضمن ملاك الجهاز وإيهام الضحايا من المواطنين بالتعيين".

وتابع الجهاز انه "جرى القبض على المتهمين بالجرم المشهود وإحالتهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".