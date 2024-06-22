تغطي مليون دونم.. الزراعة تستعد لتوزيع 12 ألف مرشة على الفلاحين

2024-06-22 11:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، عن استعدادها لتوزيع 12 ألف منظومة لمرشات المياه تغطي مساحة مليون دونم، فيما أكدت أن الواقع الزراعي في العراق يشهد انتقالة نوعية غير مسبوقة في ظل الحكومة الحالية.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة زراعة الحنطة للموسم الحالي شملت مساحة 4 ملايين دونم من الأراضي الصحراوية، اعتمدت أغلبها على المرشات".وأضاف الخزاعي، أن "الوزارة لديها تعاقدات خلال العام الحالي 2024 مع عدة جهات خارجية وداخلية لشراء 12 ألف منظومة لمرشات المياه، بمبلغ أكثر من 835 مليار دينار"، معرباً عن أمله في أن "تغطي هذه الكمية من المرشات مساحة مليون دونم".وأشار إلى، أنه "تم توزيع 1400مرشة مائية فقط منذ عام 2003، ولكن الوزارة الآن بصدد توزيع 12 ألف مرشة مع الدعم المقدم الذي يتراوح بين 30-40 ‎%‎ من سعر المرشة التي تتحملها وزارة الزراعة، والتسديد يكون على مدى 10 سنوات"، مؤكداً أن "الواقع الزراعي في العراق يشهد انتقالة نوعية غير مسبوقة في ظل الحكومة الحالية".