المالية تعلن تمويل رواتب الموظفين لشهر حزيران

2024-06-22 11:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة المالية، اليوم السبت، عن تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر حزيران.

وذكر بيان لوزارة المالية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة المحاسبة في الوزارة ستباشر يوم غد الاحد بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر حزيران الجاري".

ودعا البيان، "وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى إرسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء كافة متطلبات التمويل المطلوبة".