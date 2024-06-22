المبرقع يبارك فوز الرباع البارالمبي مسلم عقيل بميداليتين في بطولة العالم

2024-06-22 11:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبارك وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، للجنة البارالمبية الوطنية العراقية، ولاتحاد الاثقال البارالمبي العراقي، حصول الرباع العالمي مسلم عقيل على وسامين فضيين، في اليوم الأول لمنافسات بطولة كأس العالم في جورجيا المؤهلة إلى بارالمبياد باريس 2024.وتمنى المبرقع في بيان مقتضب لوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع)، التوفيق لكل رياضيينا في الأيام المقبلة، ونيل المزيد من الأوسمة التي تسعد جماهيرهم الكبيرة، وتتويجها بالتأهل إلى بارالمبياد باريس.