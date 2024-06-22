الإعلان عن موعد نصف نهائي ونهائي بطولة كأس العراق

2024-06-22 11:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحدد الاتحاد العراقي لكرة القدم موعد مباريات نصف نهائي كأس العراق في الخامس عشر من شهر تموز المقبل لإقامة مباراتي نصف النهائي.ونقل مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) عن نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العراقي لكرة القدم محمد عرب قوله إن؛ " اتحاد الكرة حدد يوم 15 تموز المقبل موعداً لإقامة مباراتي نصف النهائي، فيما سيتم خوض النهائي يوم 20 من الشهر ذاته ".يشار الى أن فرق الشرطة، والقوة الجوية، والزوراء والنفط، تأهلت إلى نصف نهائي بطولة كأس العراق، حيث سيلاقي الزوراء فريق القوة الجوية، فيما سيلتقي فريق الشرطة نظيره النفط.يذكر أن فريق القوة الجوية، هو حامل لقب النسخة الماضية بعد تغلبه على أربيل في المباراة النهائية بهدف دون رد.