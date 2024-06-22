السامرائي يؤكد من ديالى على العمل لتوفير الخدمات والتعاون لتعزيز الأمن والاستقرار

2024-06-22 11:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، على ضرورة تواصل الجهات الحكومية مع المواطن.

وذكر بيان لمكتب السامرائي، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي وصل إلى محافظة ديالى صباح اليوم السبت مبتدئا جولته من قرية الچيايلة بقضاء الخالص".

وأضاف انه "كان في استقباله عدد من شيوخ ووجهاء المنطقة وجمع من المواطنين، حيث استمع إلى شرح مفصل عن الأوضاع الأمنية والخدمية في المنطقة".

وأكد السامرائي بحسب البيان، على "ضرورة تواصل الجهات الحكومية مع المواطن والعمل على توفير الخدمات الضرورية و التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".







