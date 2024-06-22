المالية تعلن تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر حزيران

2024-06-22 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، المباشرة بتمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر حزيران الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "دائرة المحاسبة في الوزارة تُباشر ابتداءً من يوم غد الاحد الموافق 23/6/2024 إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر حزيران الحالي".

ودعت الوزارة في بيانها، وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى "ارسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء كافة متطلبات التمويل المطلوبة".