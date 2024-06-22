تربية إقليم كردستان تحدد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

2024-06-22 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

حددت وزارة التربية في إقليم كردستان، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، الخامس من شهر أيلول المقبل موعدا لبدء العام الدراسي الجديد.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مديري المراكز التعليمية سيقومون خلال الفترة من 24 إلى 29 آب المقبل بتوزيع الطلاب على الفصول الدراسية".

وأضافت أنها "قررت تحديد الجدول الأسبوعي للدروس في الفترة من 31 آب إلى أيلول"، مؤكدة أن "يوم الاثنين 1 أيلول/ هو يوم عودة المعلمين إلى المدرسة".

وبينت انه "خلال فصل الصيف، سيكون مديرو المدارس في الخدمة يومي الاثنين والخميس".