تلفزيون الناصرية: رئيس مجلس ذي قار قد يعلن تعطيل الدوام الرسمي غدا الأحد

2024-06-22 11:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر مسؤول في مجلس محافظة ذي قار، أن رئيس المجلس قد يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد في حال استمرار ارتفاع درجات الحرارة فوق 50 درجة مئوية. وأكد المصدر في خبر عاجل نقله تلفزيون الناصرية المحلي ان قرار تعطيل الدوام الرسمي سيتخذ بناءً على تقييم شامل...

