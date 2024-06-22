المالية تباشر بتوزيع تقديرات النفقات الجارية والإيرادات والمشاريع الاستثمارية العامة للدولة

2024-06-22 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة المالية، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، المباشرة بتوزيع تقديرات النفقات الجارية والإيرادات والمشاريع الاستثمارية العامة للدولة.





يتبع..

تدعو دائرة الموازنة في وزارة المالية، كافة الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى إرسال مخوليهم يوم غد الأحد الموافق 23 حزيران 2024، لغرض إستلام تقديرات النفقات الجارية والأيرادات والمشاريع الإستثمارية للسنة الحالية، والمصادق عليها من قبل مجلس النواب بحسب ماورد بالقرار النيابي رقم (64) لسنة 2024 والمقر في جلسته المرقمة (27) بتاريخ 3 حزيران من العام الحالي.