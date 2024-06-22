2024-06-22 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت اسعار صرف الدولار امام الدينار، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، انخفاضا طفيفا في أسواق العاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "الأسعار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 147.000 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 146.750 دينارًا لكل 100 دولار".

وادناه سعر الدولار في محال الصيرفة بمحافظتي أربيل و البصرة:

أربيل

سعر البيع: 147,000

سعر الشراء: 146,900

البصرة

سعر البيع: 147,000

سعر الشراء: 146,750