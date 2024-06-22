المالية: المباشرة بتوزيع تقديرات النفقات الجارية والإيرادات والمشاريع الاستثمارية لعام 2024

2024-06-22 12:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة المالية، اليوم السبت، المباشرة بتوزيع تقديرات النفقات الجارية والإيرادات والمشاريع الاستثمارية لعام 2024.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تمت المباشرة بتوزيع تقديرات النفقات الجارية والإيرادات والمشاريع الاستثمارية لعام 2024 العامة للدولة".وأضافت أن "دائرة الموازنة في وزارة المالية، تدعو جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، إلى إرسال مخوليهم يوم غد الأحد الموافق 23 حزيران 2024، لغرض استلام تقديرات النفقات الجارية والإيرادات والمشاريع الاستثمارية للسنة الحالية، والمصادق عليها من قبل مجلس النواب بحسب ما ورد بالقرار النيابي رقم (64) لسنة 2024 والمقر في جلسته المرقمة (27) بتاريخ 3 حزيران من العام الحالي".