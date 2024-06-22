الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق اندلع بـ6 مخازن وعجلات حمل في بغداد

2024-06-22 12:48:02 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، إخماد حريق اندلع بـ6 مخازن وعدد من العجلات الحمل برادات للمواد الغذائية جنوب بغداد.

وذكر بيان للمديرية تلقته {الفرات نيوز} أن "فرق الدفاع المدني أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل ستة مخازن مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني مع احتراق عدد من العجلات الحمل نوع براد لنقل المواد الغذائية في منطقة عويريج جنوب غرب بغداد".

وتابع أن "فرق الدفاع المدني استنفرت ودفعت بثقل أسطولها من عجلات إطفاء تخصصية وأخرى ساندة مع زج جهد عجلات الإنقاذ الثقيل من شفلات لرفع الإنقاض وتسهيل عمليات الاقتحام والإخماد وتطوير النيران وعزل المخازن المحترقة عما يجاورها من مخازن اخرى مملوءة بالبضائع الغذائية حتى تمكنت من السيطرة الكاملة لتنهي أعمال التبريد المطول دون تسجيل إصابات بشرية".

وأوضح أن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق اجراءات السلامة المهنية الصادرة عن مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية".