المالية تباشر تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر حزيران

2024-06-22 12:48:02 - المصدر: الفرات نيوز

{اقتصادية: الفرات نيوز} اعلنت وزارة المالية، اليوم السبت، تمويل رواتب الموظفين لشهر حزيران.

وذكر بيان للمالية تلقته {الفرات نيوز} أن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية تباشر بدءاً من يوم غد الأحد إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر حزيران الجاري".

ودعت الوزارة "وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، إلى إرسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء كافة متطلبات التمويل المطلوبة".