العراق في صدارة الدول المستوردة للأجهزة المنزلية الإيرانية

2024-06-22 12:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

احتل العراق صدارة ترتيب الدول المستوردة للأجهزة المنزلية الإيرانية خلال العام الماضي.

وقال نائب وزير الصناعة الإيراني محمد مهدي برادران، بحسب وسائل اعلام إيرانية، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، ان "صادرات ايران للأجهزة المنزلية ارتفعت خلال عام 2023"، مشيرا الى ان "الامر يتعلق بالحجم الأكبر للصادرات لمجموعة الأجهزة المنزلية أولاً بالثلاجات والمجمدات، تليها الغسالات، حيث تكون وجهات التصدير الرئيسية لها دولتي العراق وأفغانستان.

من جهته ذكر الأمين العام لجمعية مصنعي الأجهزة المنزلية في إيران أميد فاضلي نيا إن صادرات الأجهزة المنزلية العام الماضي بلغت ما يقرب من 400 مليون دولار، قائلا إن هذا الأمر يشير إلى ارتفاع نسبي في جودة المنتجات في قطع وأنواع المنتجات النهائية للأجهزة المنزلية في البلاد.

وقال نيا في إشارة إلى إحصاءات وزارة الصناعة الإيرانية عن صادرات الأجهزة المنزلية: إن "إحصاءات وزارة الصناعة تشير إلى وجود إمكانية المنافسة في الأسواق العالمية".

وأكد أن "هذه الإحصائيات تشير إلى نمو إنتاج الصادرات بانحدار طفيف مقارنة بالعام الماضي، قائلا: سعر الأجهزة المنزلية الإيرانية أقل من الأجهزة المنزلية الأجنبية".

وبحسب الإحصائيات التي نشرتها وزارة الصناعة والتعدين والتجارة لعام 2022، بلغت صادرات الأجهزة المنزلية من إيران 252 ألف طن بقيمة 357 مليون دولار.

المصدر: وكالات



