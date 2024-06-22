اعتقال "العقل المدبر" لتفجير سوق طوزخورماتو

2024-06-22 12:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، باعتقال العقل المدبر لتفجير عبوة ناسفة في سوق شعبي في قضاء طوزخورماتو قبل نحو اسبوع.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" مفرزة امنية مشتركة تمكنت وبكمين محكم في اطراف قضاء طوزخورماتو شرق صلاح الدين من اعتقال العقل المدبر لنصب وتفجير عبوة ناسفة في سوق شعبي قبل نحو اسبوع ما ادى الى اصابة 6 مدنيين انذاك والحاق اضرار مادية ببعض المحال التجارية".

واضاف ان" المعتقل تم نقله الى مركز احتجاز امني لاستكمال التحقيقات، لافتا الى ان النتائج ستعلن في وقت لاحق".

يذكر ان عبوة ناسفة انفجرت في حاوية نفايات في سوق شعبي في قضاء طوزخورماتو شرق صلاح الدين قبل نحو اسبوع ما ادى الى اصابة 6 مدنيين وتضرر عدد من المحال التجارية القريبة من موقع التفجير.