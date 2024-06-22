بدوافع إرهابية .. اعتقال العقل المدبر لتفجير أوقع جرحى شرقي صلاح الدين

2024-06-22 12:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة المحلية بمحافظة صلاح الدين، يوم السبت، إلقاء القبض على العقل المدبر لتفجير عبوة ناسفة وسط قضاء طوز خورماتو شرقي المحافظة والذي أسفر عن سقوط عدد من الجرحى المدنيين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أنه "بعد حدوث التفجير بدأت التحقيقات وجمع المعلومات حول الحادث، و بكمين محكم أوقعت قوة مشتركة بالعقل المدبر حيث اعتقل في اطراف القضاء".

وأضاف أن "تنفيذ التفجير كان بدوافع ارهابية"، مشيرا الى أن "المتهم تم نقله الى مقر احتجاز للتحقيق معه ومعرفة التفاصيل اخرى".

وكان مصدر امني قد افاد مطلع الأسبوع الماضي بأن 6 مدنيين أصيبوا بجروح اثر انفجار عبوة محلية الصنع وسط سوق قضاء طوز خورماتو.