ذي قار تستعين بالإطلاقات الوافرة لمواجهة سخونة الصيف: نمر بظرف استثنائي

2024-06-22 12:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ذي قار

أكد الناطق باسم مجلس محافظة ذي قار ياس الخفاجي، اليوم السبت، (22 حزيران 2024)، الموافقة على زيادة اطلاقات المياه للمحافظة.

وقال الخفاجي لـ"بغداد اليوم"، ان "ذي قار تشهد ارتفاعا استثنائيا في درجات الحرارة ما يؤدي الى زيادة استهلاك المياه في عموم المدن والأرياف يرافقها ضرورة ضمان حصص كافية للبساتين والأراضي الزراعية وديمومة توفير حصص للأهوار باعتباره بيئة مترامية الأطراف".

وأضاف ان "رئيس مجلس ذي قار تواصل مع الحكومة المركزية لبيان تحديات أزمة المياه في المحافظة وأهمية استحصال موافقة وزارة الموارد المائية على زيادة الاطلاقات بواقع 140 متر مكعب في الثانية".

واشار الخفاجي الى ان "زيادة اطلاقات المياه ستخلق مسارات مرنة في التعامل مع الاجواء الاستثنائية في ذي قار والاستجابة لزيادة معدلات استهلاك المياه".

وكان وزير الموارد المائية، عون ذياب، زار محافظة ذي قار أول الاربعاء الماضي، وأعلن العمل على زيادة اطلاقات المياه باتجاهين الاول باتجاه الفرات وبدأت ترتقع المناسيب تدريجياً، والاتجاه الآخر من نهر الغراف وتم زيادة تصاريف حتى وصل اليوم الى ١٤٤ متر مكعب في الثانية.

وشدد على "التأكيد على استمرار تأمين المياه لكافة الاحتياجات، وزيادة التصاريف الداخلة الى محافظة ذي قار في منطقة التحادد مع المثنى".