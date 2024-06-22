2024-06-22 13:06:06 - المصدر: منصة إيشان

وجه النائب السابق، شيخ إحدى عشائر ذي قار، عبد الأمير التعيبان، رسالة إلى رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، لاستئناف مبادرة الصلح التي يقودها بينهما. وقال التعيبان على منصة “إكس” (تويتر سابقا) في رسالة وجهها الحلبوسي والخنجر‬⁩، قائلا: “‏سبق أن قدمنا مبادرة لتقريب وجهات النظر بينكم بأسم شيوخ قبائل الجنوب والوسط”. […]

ظهرت المقالة نائب سابق وشيخ عشيرة من ذي قار يذكّر الحلبوسي والخنجر بمبادرة الصلح أولاً على ايشان.