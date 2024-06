شرطة ذي قار تحقق في محاولة انتحار فتاة داخل مستشفى الناصرية

2024-06-22 13:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:نجت فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً من محاولة انتحار داخل مستشفى الناصرية العام بعد تناولها كمية كبيرة من الادوية. واكد مصدر رسمي ان الجهات المختصة تمكنت من التدخل وإنقاذ الفتاة، التي تم نقلها لتلقي العلاج اللازم وتحت اشراف طبي استثنائي. لافتا الى ان الأجهزة الأمنية انتقلت الى...

