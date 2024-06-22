التعليم النيابية: ندعم تطبيق المنهاج الحكومي في تطوير وتحسين جودة التعليم الحكومي والأهلي

2024-06-22 13:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعباركت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم السبت، حصول العراق على الترتيب الأول عربياً و السابع عالمياً بعدد الجامعات المشاركة في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة، فيما أكدت دعمها تطبيق المنهاج الحكومي في تطوير وتحسين جودة التعليم الحكومي والأهلي.وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "لجنة التعليم النيابية تدعم وتساند جميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة، وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات العراقية للوصول الى تطبيق المنهاج الحكومي والوزاري لدولة رئيس الوزراء بما ينتج عنه تطوير وتحسين جودة التعليم الحكومي والأهلي، ودعم البحث العلمي، وخلق بيئة جامعية إيجابية لخدمة المجتمع وبناء الإنسان".وأضاف البيان أن "اللجنة تتابع باهتمام مؤشرات الأداء الجديدة الخمسة في تصنيف تايمز 2024 (التعليم، بيئة البحث، جودة البحث، الصناعة، النظرة الدولية) وحصول العراق على الترتيب الأول عربياً، والسابع عالمياً بعدد الجامعات المشاركة في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة في نسخة 2024 من بين 2152 جامعة في 125 دولة"، مؤكدة "استمرار تواصلها مع الوزارة لدعم ومراقبة الجامعات في تطبيق معايير هذه المؤشرات وغيرها من المعايير الدولية المهمة بهدف أن تأخذ الجامعات المكانة التي تليق بمكانة البلد وإرثه العلمي والحضاري".