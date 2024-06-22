2024-06-22 13:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكرت مجلة "ميد" الإنجليزية، اليوم السبت، أن الزيادة التي حصلت للمشاريع في منطقة الخليج شهري أيار/مايو الماضي وحزيران/يونيو الجاري كانت مدفوعة بأسواق المشاريع العراقية والسعودية، التي نمت قيمتها 1.5 في المئة أو 28 مليار دولار بالنسبة للسعودية، 5.6 في المئة أو 20 مليار للعراق.

مكاسب السوق

وأشارت المجلة إلى أن نمو في العراق، كانت الزيادة في القيمة السوقية للمشاريع مدفوعة بإحياء الهيئة الوطنية للاستثمار لمشروع مدينة الرشيد السكنية في بغداد بقيمة 10 مليارات دولار، كما تم الإعلان عن 7 مشاريع سكنية أخرى بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار دولار، كان أكبرها مخططا بـ 5.5 مليارات و4 مليارات في محافظتي النجف وواسط، على التوالي.

وفي السعودية كان مدفوعاً بإحياء مشروع "مترو مكة" الذي تبلغ قيمته 17 مليار دولار. وتقوم شركة الهندسة الفرنسية "سيسترا" بتحديث دراسات الجدوى للمشروع.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

وتقدر وزارة الاعمار والإسكان حاجة العراق الى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد أزمة السكن في البلاد.