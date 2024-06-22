برشلونة و جيرونا يخططان لصفقة تبادلية بشأن هذا اللاعب

2024-06-22 13:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، عن سعي إدارة نادي برشلونة إبرام صفقة تبادلية مع جيرونا، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، أنه "لم ينفذ برشلونة خيار الشراء في عقد اللاعب باو فيكتور، المعار من جيرونا، والذي كان يبلغ 4 ملايين حتى الأول من نيسان/ ابريل الماضي".

وأضافت انه "ورغم ذلك، تنوي إدارة البارسا الاحتفاظ بفيكتور في الموسم المقبل، لكن من خلال البحث عن صيغ أخرى، منها إجراء صفقة تبادلية تتضمن انضمام باو إلى البارسا، نظير تخلي النادي الكتالوني عن أوريول روميو لصالح جيرونا".

ويريد برشلونة استغلال أن وكيل باو فيكتور هو نفسه وكيل أوريول روميو، وبالتالي هذا قد يسهل الاتفاق على الصفقة التبادلية، أو إجراء كل صفقة بمفردها.

وبرز فيكتور بقوة مع فريق الرديف في برشلونة ونجح في إحراز 20 هدفا.

المصدر: كوورة