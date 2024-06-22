2024-06-22 13:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أعلنت وزارة النقل بحكومة إقليم كردستان، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، انها أخطرت شركات الإنترنت بإيقاف الخدمة اعتبارًا من صباح يوم غد الاحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل ديلان رشاد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه" بناءً على طلب وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان، اخطرت وزارة المواصلات والاتصالات جميع شركات خدمات الانترنت بأنه اعتباراً من صباح يوم الأحد (23-6-2024) مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول ولغاية اليوم الأخير ( (17-7-2024).

وأضاف، انه" سيتم ايقاف خدمات الانترنت في اقليم كردستان من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 8 صباحا لمدة ساعتين

وكشف مصدر مسؤول في وزارة النقل بحكومة إقليم كردستان، يوم أمس الجمعة، (21 حزيران 2024)، عن قطع خدمة الإنترنت خلال امتحانات السادس الاعدادي التي تنطلق الأحد وتنتهي في 17 تموز المقبل.

وذكر المصدر، لـ"بغداد اليوم"، انه "سيتم قطع خدمة الإنترنت في عموم مناطق ومدن كردستان من الساعة 6-8 صباحا خلال أيام الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الإعدادي، تلبية لطلب من وزارة التربية في حكومة كردستان".

وأضاف، انه "من المقرر ان تبدأ الامتحانات الوزارية لصفوف السادس الإعدادي يوم الأحد المقبل 23 حزيران الجاري، وسيكون بواقع امتحانين في كل أسبوع (الأحد والأربعاء)، وستنتهي الامتحانات يوم 17 تموز المقبل".

يشار الى ان قراراً مماثلاً يتم في بغداد والمحافظات بقطع خدمة الانترنت لساعتين (6 – 8 صباحا)، منذ إنطلاق امتحانات السادس الاعدادي في 8 حزيران الجاري وتنتهي في الثاني من تموز المقبل باستثناء أيام العطل والمناسبات وبينها عيد الأضحى.