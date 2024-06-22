2024-06-22 14:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن الملاك الفنيّ لمنتخب الشباب قائمة المنتخب المشارك في بطولة الديار العربية (غرب آسيا) لمنتخبات الشباب التي تستضيفها مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية للفترة من الـ(25) من شهر حزيران الحالي ولغاية الخامس من شهر تموز المقبل. وقال اتحاد الكرة في بيان ورد لمنصة “إيشان” إن “القائمة ضمت (26) لاعباً هم كل من: منير […]

ظهرت المقالة الإعلان عن قائمة منتخب شباب العراق المشارك في بطولة غرب آسيا أولاً على ايشان.