2024-06-22 14:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أشرت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم السبت، أسباب الارتفاع الكبير في أسعار العقارات، فيما أكدت أن إكمال المدن السكنية الجديدة سيؤدي إلى نزول أسعار العقارات تدريجياً. وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح صحفي، إن “سوق العقارات خاضع لموضوع العرض والطلب، ونظراً لكون حاجة البلد للسكن مرتفعة ووجود رؤوس أموال كبيرة تسبب في […]

ظهرت المقالة الإعمار تعِدُ بنزول أسعار العقارات بـ”ضخ آلاف الوحدات السكنية في السوق” أولاً على ايشان.