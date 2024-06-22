2024-06-22 14:06:07 - المصدر: منصة إيشان

نفى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري صحة الأخبار التي تداولتها مواقع إلكترونية حول “سحب دول أوروبية وغربية سفراءها من لبنان”. وقال الوزير المكاري في بيان: “تبث مواقع إلكترونية أخبارا لا أساس لها من الصحة، زاعمة أن دولا أوروبية وغربية منها ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا تسحب سفراءها من […]

ظهرت المقالة وزير الإعلام اللبناني ينفي أنباء سحب دول غربية سفراءها من البلاد أولاً على ايشان.