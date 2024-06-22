الإعلان عن قائمة منتخب الشباب المشارك في بطولة غرب آسيا

2024-06-22 14:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الملاك الفنيّ لمنتخب الشباب قائمة المنتخب المشارك في بطولة الديار العربية (غرب آسيا) لمنتخبات الشباب التي تستضيفها مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية للفترة من الـ(25) من الشهر الحالي ولغاية الخامس من الشهر المقبل .وذكر بيان مقتضب لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ،أن "القائمة ضمت (26) لاعباً هم كل من : منير أمير أحمد ، وسام علي حميد، ليث ساجد قاسم ، محمد غالب طالب ، موسى علاء كاظم ، علي كريم عبد ، حسين فاهم عدنان ، مسلم موسى فياض ، مقتدى سعد عبد زيد ، سجاد حسين عبد الله ، ليث ضياء محمود، علي مخلد علي ، أموري فيصل مطشر، سيف فراس كامل ، هلكورد قيس ، كرار جعفر كاطع ، مصطفى نواف زكي ، أحمد جاسم لعيبي، سيداد حاجي نوري ، محمد باقر وسام ، محمد علي وحيد ، علي أكبر طاهر، مؤمل محمود ياسر، محمد جميل شناع ، بوتان طه كريم ، مصطفى قابيل مصطفى".