الجامعات الأهلية في موقف صعب بعد نتائج "التقويمية" ونائب يطرح خارطة طريق- عاجل

2024-06-22 14:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قالت لجنة التعليم العالي البرلمانية، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، ان نتائج الامتحانات التقويمية الوزارية كشفت عن ضعف في المستوى العلمي لبعض الجامعات الاهلية في العراق من خلال تدني نتائج النجاح بنسب مثيرة للقلق.

وأكد عضو اللجنة النائب حيدر المطيري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" نتائج الامتحانات التقويمية الوزارية كشفت عن ضعف في المستوى العلمي لبعض الجامعات الاهلية، لافتا الى انه من خلال قراءة لنتائج الجامعات الاهلية يظهر ضعف المستوى لبعضها".

واضاف اننا" لسنا ضد التعليم الاهلي لكن لايمكن ان ينجح ويتطور دون تقويم حقيقي يبدأ من دعم الامتحانات التقويمية المركزية وان يتم شمول اغلب المراحل والدروس مع ضرورة ان يكون توزيع الاسئلة الكترونيًا قبل دقائق من بدء الامتحان لمنع اي حالة تسريب للاسئلة".

إلى ذلك يقول الاستاذ الجامعي المتقاعد عثمان علي، ان" الانفتاح على التعليم لاهلي يجب ان يرافقه مسارات تقويم من اجل ضمان جودة التعليم واعتماد الاسس الصحيحة، لافتا الى ان ما نسمعه من سلبيات تستدعي تطبيق الامتحانات التقويمية المركزية على كل المراحل والدروس دون استثناء".

واضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" تدني النتائج لبعض الجامعات الاهلية دليل على وجود خلل يجب تصحيحه واعادة النظر بها مع المراقبة على مضامين التعليم".