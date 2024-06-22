مصرع واصابة 5 من حجاج السليمانية بانقلاب باص يقلهم في الرمادي بالأنبار

2024-06-22 14:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مدير اعلام صحة الانبار انس العاني، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، مصرع واصابة خمسة حجاج من أهالي محافظة السليمانية بحادث سير في الرمادي.

وقال العاني لـ"بغداد اليوم"، إن "أربعة حجاج من أهالي السليمانية، لقو مصرعهم اليوم بحادث سير بعد انقلاب عجلتهم في مدينة الرمادي بمحافظة الانبار".

وأشار الى ان "الحالة الخامسة وحالتها حرجة تم نقلها الى الإنعاش لتلقي العلاج العاجل".

وبحسب وسائل اعلام كردية فأن "الحجاج الخمسة الذين انقلبت سيارتهم بالقرب من الرمادي هم كلا من (مصطفى حسن فرج/ جاسم حسن حسين/ شيرين رضا عابد/ تانيا كامل/ نعيمة عثمان حسين)".