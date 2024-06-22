الموارد المائية: استمرار أعمال الصيانة والكري في سد حديثة

2024-06-22 14:48:02 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، استمرار أعمال الصيانة والكري في مؤخر سد حديثة، فيما أشارت إلى تطهير 90 ألف متر مكعب من القصب والأدغال.وقال مدير سد حديثة التابع لوزارة الموارد، علي صالح شلال، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إدارة سد حديثة تجري الآن عدة أعمال لضمان ديمومة وسلامة السد بالكامل، أهمها التنسيق مع المركز الوطني لإدارة الموارد المائية لقياس مناسيب وتصاريف نهر الفرات في مدن القائم وعنة وحديثة، إضافة إلى التنسيق مع مديرية بلدية حديثة ودائرة كري الأنهر في الرمادي لتطهير الجانب الأيسر من مؤخر السد".وأشار إلى أنه "تم تطهير وإزالة القصب والأدغال بمسافة 3 كيلو مترات وعرض 50 متراً وبكمية تقدر بأكثر من 90 ألف متر مكعب"، مبيناً أن "هذه الأعمال تهدف إلى تسهيل وانسيابية مرور المياه والإطلاقات من مؤخر السد، إضافة إلى إرجاع المقطع العرضي للنهر لوضعه الطبيعي".من جانبه، قال معاون مدير السد، محمد إبراهيم: إنه "بناء على توجيهات مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات علي راضي ثامر، باشرت الملاكات الفنية والهندسية في إدارة مشروع سد حديثه بأعمال الصيانة الدورية للمبازل في مؤخر سد حديثة".وأكد، أن "أعمال الصيانة الدورية للمبازل في مؤخر سد حديثة مازالت مستمرة".