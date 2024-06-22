2024-06-22 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن خطة صحية خاصة بمناسبة عيد الغدير الأغرّ بمحافظة النجف الأشرف.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "بإشراف ومتابعة وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي أعدّت وزارة الصحة خطة صحية اثناء زيارة عيد الغدير الاغرّ في محافظة النجف الاشرف"، لافتاً الى أن "الخطة تمثل امتدادا لخطة زيارة عيد الاضحى المبارك، وتتضمن الخطة نشر المفارز الطبية وعجلات الاسعاف في منطقة المدينة القديمة بالمحافظة على امتداد طريق الزائرين وتهيئة ردهات الطوارئ وتعزيز توفير الأدوية في المستشفيات وتكثيف الجهود الرقابية خدمة للمواطنين والزائرين".