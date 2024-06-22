تسيير رحلات مباشرة لنقل الحجاج عبر مطار الطائف الدولي الى العراق

2024-06-22 14:48:06 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت وزارة النقل السبت عن تسيير رحلات مباشرة لأول مرة من قبل الخطوط الجوية العراقية لنقل ضيوف الرحمن عبر مطار الطائف الدولي. ونقلت الوزارة في بيان عن مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم تأكيده على تخصيص رحلات مباشرة سينفذها الناقل الوطني من مطار الطائف الدولي الى المطارات المحلية، لتسهيل إجراءات العودة للحجاج العراقيين الى أرض الوطن. وأوضح عبد المنعم أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها التي تسجلها الخطوط الجوية العراقية على مدى المواسم السابقة، حيث سينفذ الطائر الأخضر رحلتين من خطة التفويج العكسي يومياً من الطائف، إضافة الى الرحلات العكسية اليومية الأخرى التي سيتم تنفيذها من مطاري