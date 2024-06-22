السوداني: رصدنا 3 تريليونات دينار في موازنة 2024 لتعزيز القدرات التسليحية

2024-06-22 14:48:06 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني السبت تواصل الجهود في ملاحقة جميع أشكال التهديدات الإرهابية أو الخروقات. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان السوداني افتتح اليوم مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي الجديد. واستمع إلى إيجاز مفصل عن المركز قدمه قائد الدفاع الجوي، أكد فيه تجهيز المركز الجديد بمنظومة حديثة من رادارات الكشف العالي، وذلك في إطار جهود قيادة الدفاع الجوي بتطوير البنى التحتية الخاصة بمراقبة وتأمين سلامة الأجواء العراقية، وأكد استمرار الحكومة في دعم وتعزيز قدرات القيادة والسيطرة على الأجواء العراقية، وحمايتها من الخروقات ورفع مستوى الاستجابة الآنية. وأشاد السوداني بجهود القادة والضبّاط الذين اشتركوا في