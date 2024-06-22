مئات الاطفال الفلسطنيين المصابين يتلقون العلاج في الإمارات

2024-06-22 14:48:06 - المصدر: قناة الثامنة

يتلقى أكثر من 1500 طفل فلسطيني مابين المصابين في حرب غزة ومرضى السرطان، العلاج في مستشفيات الامارات العربية المتحدة، التي قامت ببناء منطقة خاصة لاستيعاب مصابي سكان غزة. الأطفال الفلسطينيون المصابون في الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس، بعضهم يتلقون العلاج في الإمارات العربية المتحدة، ويسعون للتأقلم مع الحياة. يتم فحص المرضى بمجرد وصولهم إلى الإمارات العربية المتحدة والحصول على تقييمات للصحة العقلية، ويقدم المستشفى في مدينة الإمارات الإنسانية العلاج للحالات المزمنة والحادة، ويعملون مع عشر مستشفيات في عاصمة الإمارات من أجل تأمين العلاج اللازم لهم . واكد المتحدث الرسمي باسم مدينة الامارات الانسانية مبارك القحطاني "على شفاء