ذي قار تعطل الدوام بسبب الحر وتستثني غالبية الموظفين

2024-06-22 14:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة ذي قار جنوبي العراق، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد، باستثناء غالبية الموظفين منها.

وذكر المجلس في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، ان "رئاسة مجلس محافظة ذي قار وبعد موافقة غالبية الأعضاء قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

واضاف البيان، ان "تعطيل الدوام الرسمي استثنى المصارف والجامعات والدوائر الخدمية وامتحانات البكالوريا وموظفي مجلس المحافظة وديوان المحافظة والاجهزة الامنية"، وهم يشكلون غالبية الموظفين في ذي قار.

وسجلت 11 مدينة ومنطقة عراقية بينها محافظة ذي قار، نصف درجات الغليان ضمن 15 منطقة كانت الأعلى في معدل درجات الحرارة على مستوى العالم.