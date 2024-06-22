الصحة النيابية: تأخير تمويل كيماديا يهدد توافر الأدوية في العراق

2024-06-22 14:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، يوم السبت، عن قلقه بشأن التعامل المالي مع "كيماديا" (الشركة المسؤولة عن توريد الأدوية في العراق)، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتعامل مع تعاقدات كيماديا كما تتعامل مع تعاقدات المؤسسات الأخرى، مما يسبب تأخيرًا كبيرًا في وصول الأدوية.

وأوضح شنكالي، لوكالة شفق نيوز، أن موازنة كيماديا مخصصة ضمن النفقات الحاكمة في الموازنة وتبلغ قيمتها تريليون و660 مليار دينار، مبينا أن "تعاقدات كيماديا تختلف عن غيرها؛ فهي تبدأ بالتعاقد ثم تحويل الأموال قبل بدء التصنيع والشحن".

وأضاف، أن "التأخير في تحويل الأموال يؤدي إلى تأخير وصول الأدوية، مما يعني أن الأدوية التي يتم شراؤها في سنة 2024 هي احتياجات عام 2025".

وأشار شنكالي إلى أن "تمويل كيماديا من وزارة المالية كان كاملًا في عام 2023، حيث وصل الشراء إلى أكثر من 95% من المبالغ المخصصة، إلا أنه حتى الآن في عام 2024، لا يوجد تمويل، ويتم الصرف على مبدأ 1/12".

وأضاف، أن "مجمل ما تم تمويله لدوائر الصحة في المحافظات لا يتعدى 35%، على الرغم من أن رئيس الوزراء وحكومته يضعون القطاع الصحي على رأس أولويات البرنامج الحكومي".

وتعد الشركة العامة لاستيراد وتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية واختصاراً اسمها "كيماديا" هي شركة عامة عراقية تأسست سنة 1964 ومملوكة لوزارة الصحة ومقرها الرئيسي في بغداد.