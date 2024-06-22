اندلاع حريق في مبنى تجاري بسوق الشورجة وسط بغداد

2024-06-22 14:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، باندلاع حريق في مبنى تجاري بسوق الشورجة وسط العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن فرق الدفاع المدني توجهت لمكافحة حادث حريق الذي اندلع داخل المبنى التجاري الذي لم تعرف اذا كان متروكا أم مستخدما للخزن داخل سوق باب الاغا في الشورجة.

ووجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أمس الجمعة، مديرية الدفاع المدني بالدخول بحالة تأهب قصوى خلال فصل الصيف الحالي مع ارتفاع معدلات الحرائق في البلاد، في حين أقال مدير الدفاع المدني بمحافظة البصرة اقصى جنوبي العراق من منصبه لثبوت تقصيره في أداء مهام عمله.

ويشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الأضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح.