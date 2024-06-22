التجارة: مستحقات الفلاحين تصرف خلال 24 ساعة بعد تسلم الحنطة المسوقة

2024-06-22 14:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، أنها اتخذت إجراءات مبسطة لتسلم الحنطة المسوقة، فيما أشارت الى أن صرف مستحقات الفلاحين لن يتجاوز زمنياً الـ24 ساعة.وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة محسن نامس لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "حسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير التجارة أثير الغريري تم تسلم جميع الكميات المسوقة من الحنطة ضمن شروط معدة من قبل الوزارة وفق التسهيلات التي قدمتها الوزارة والتي تضمنت صرف مستحقات الفلاحين عند تسليم المحصول بوقت لا يتجاوز الـ 24 ساعة"، مبيناً أنه "عند تسلم المحصول من الفلاح يتم تنظيم شهادة من المختبر، وهذه الشهادة يتم ارسالها الى الوحدة الحسابية في الموقع، وعلى ضوء ذلك ينظم صك الى الفلاح مباشرة، وبشكل يومي ضمن المبالغ المرصودة من قبل وزارة المالية، والتي ترسل مباشرة الى كل موقع موجود في المحافظة".وأضاف أن "الوزارة قدمت تسهيلات عديدة ومن ضمنها أيضاً تقليل نسبة الوزنة النوعية التي تعد أحد شروط تسلم الحنطة في المختبرات من 74 الى 72 مراعاة للفلاحين، خاصة بعد تضرر بعض الحقول جرّاء الأمطار".