رئيس مجلس ذي قار يكشف عن اهم نتائج لقائهم بوزير الكهرباء في بغداد

شبكة اخبار الناصرية:كشف رئيس مجلس محافظة ذي قار، المهندس عبد الباقي العمري، عن أهم نتائج لقاء وفد المحافظة مع وزير الكهرباء، المهندس زياد علي فاضل. وأعلن العمري في لقاء مع تلفزيون الناصرية المحلي أنه اعتباراً من يوم الأحد، ستباشر شركات صيانة استثمارية متعاقدة مع الوزارة بدعم وإسناد دائرة التوزيع وقسم...

