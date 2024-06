تلفزيون الناصرية: مجلس ذي قار يعلن تعطيل الدوام الرسمي غدا الاحد

2024-06-22 14:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، عن ان المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي غداً الأحد في جميع دوائر المحافظة بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة. وأوضح العمري في خبر عاجل بثه تلفزيون الناصرية المحلي أن قرار التعطيل يستثني الامتحانات في الجامعات والمدارس، والمصارف، ومجلس المحافظة،...

