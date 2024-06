بالصور: وفد مجلس ذي قار يلتقي وزير الكهرباء لبحث زيادة حصة المحافظة من الطاقة

2024-06-22 14:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:التقى وفد رفيع المستوى من محافظة ذي قار، بوزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل في بغداد لبحث سبل تحسين عمل المنظومة الكهربائية في المحافظة في ظل التطرف الحاد بدرجات الحرارة. وتألف الوفد من رئيس مجلس المحافظة المهندس عبد الباقي العمري، وعضو مجلس النواب عن المحافظة المهندس حسن وريوش،...

