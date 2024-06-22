2024-06-22 15:06:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد، في دوائر الدولة باستثناء البعض منها. وقال رئيس المجلس عبد الباقي العمري، في بيان مقتضب ورد لمنصة “إيشان”، إن “مجلس محافظة ذي قار يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد باستثناء المصارف والجامعات والدوائر الخدمية ومجلس المحافظة والمحافظة”. وفي الوقت الذي ترجح […]

ظهرت المقالة ذي قار تعطل الدوام ليوم غد بسبب “الحرارة” ومصدر يرجح وجود تظاهرة وراء القرار أولاً على ايشان.