انكسار الموجة الساخنة.. راصد يزف بشرى سارة بشأن درجات الحرارة

2024-06-22 15:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رجح الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، انكسار الموجة الحارة ابتداءً من يوم غدٍ الأحد.

وتوقع الزيادي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "ضعف موجة الحر ابتداءً من يوم غد الأحد، بسبب عبور جبهة هوائية معتدلة قليلاً مصحوبة بنشاط رياح شمالية تدخل فجراً لتخفف درجات الحرارة بفارق درجتين مئوية في بعض الأماكن غداً خاصة وسط وغرب البلاد".

وأضاف الزيادي ان "البلاد ستشهد انخفاضًا إضافيًا يوم الأثنين المقبل في كافة المحافظات"، مشيرا الى انه "سيحصل انخفاض ملحوظ لتعود معدلات الحرارة عند الـ 45 مئوية في بعض مدن الفرات الأوسط والمناطق الوسطى وأعلى جنوباً".

وتابع "اما البصرة فتتأثر يوم الثلاثاء المقبل بتعمق الكتلة الهوائية"، مشددا على ان "الأجواء ستعود صيفية اعتيادية وتعتدل نهاراً وقد تبقى الأجواء متذبذبة بين انخفاض وارتفاع طفيف وتستمر في بداية مطلع شهر تموز لتكون الأجواء صيفية اعتيادية".

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية، أعلنت اليوم السبت (22 حزيران 2024)، عن حالة الطقس في مدن البلاد للأيام المقبلة، مشيرة الى تصاعد غبار خفيف في بعض المناطق، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة في عموم البلاد لتلامس الـ 50 مئوية في 6 محافظات جنوبية.