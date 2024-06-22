‌ذي قار تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأحد بسبب ارتفاع درجات الحرارة

2024-06-22 15:36:01 - المصدر: واع

ذي قار – واعأعلنت محافظة ذي قار، اليوم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس المحافظة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مجلس محافظة ذي قار قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد بسبب ارتفاع درجات الحرارة"، مؤكداً "استثناء المصارف وامتحانات السادس الإعدادي والجامعات والدوائر الخدمية ومجلس المحافظة والمحافظة من قرار التعطيل".