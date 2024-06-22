القبض على إرهابي وتديمر نفق تحت الأرض في نينوى

2024-06-22 15:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

{امنية: الفرات نيوز} أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، إلقاء القبض على إرهابي وتدمير نفق للإرهابيين في نينوى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته {الفرات نيوز} أنه"وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، وبكمينٍ محكمٍ، تم القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( 4 إرهاب ) في قضاء تلعفر".

وأضافت، أنه"بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود نفق ٍ تحت الأرض تابع لعصابات داعش الإرهابية في منطقة جبال عداية، تمكنت مفارزنا من تدميره"، مبينة أنه"طوله يبلغ ( 60 ) مترا وبارتفاع ( 3 ) أمتار ويحتوي على ثلاث غرف كانت تستخدمها العصابات الإرهابية سابقاً لخزن الأعتدة والمواد اللوجستية أنذاك".

وأشارت إلى، أنه"تم تسليم الإرهابي إلى جهة الطلب بعد إكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفيما قامت مفارز الجهد الهندسي المرافقة للقوات بتدمير و طمر النفق بالكامل".