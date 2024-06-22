النـزاهـة تضبط موظـفين في وزارتي الماليـة والتجـارة متلبسين بالرشوة في الأنبار

2024-06-22 15:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ لمُوظَّفين اثنين في وزارتي الماليَّة والتجارة في مُحافظة الأنبار، مُبيّـنةً أنَّ المُتَّهمين تمَّ ضبطهما مُتلبّسين بالرشوة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته{الفرات نيوز}، أن"فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار الذي انتقل لفرع المصرف الزراعي في المُحافظة، بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، قام بتنفيذ عمليَّة ضبطٍ لأحد مُوظَّفي المصرف مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الرشوة من أحد المُواطنين؛ لقاء تأجيل معاملة تسديد قرضٍ مُترتِّبٍ بذمَّـة أحد الأشخاص".

وأضاف البيان، أن"فريقاً مُؤلّفاً من ملاكات مكتب تحقيق الأنبار تمكَّن - بعد التحرّي والمُتابعة والمُراقبة - من ضبط مُوظَّفٍ في الشركة العامَّة لتسويق الحبوب في الأنبار؛ إثر قيامه بتسلُّم مبالغ ماليَّةٍ من أصحاب العجلات المُسوّقين لمادة الحنطة"، مُنبّهاً إلى أنَّ"المُتَّهم لم يسمح لأصحاب تلك العجلات بالدخول إلى الشركة إلا بعد دفع مبلغٍ من المال عن كلّ عجلةٍ، مُشيراً إلى ضبط مبالغ الرشوة بحوزته".