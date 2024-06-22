القبض على إرهابي وتدمير نفق لداعش تحت الأرض في نينوى

2024-06-22 15:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( 4 إرهاب ) في قضاء تلعفر.

وقالت المديرية وفق بيان لها تلقته "بغداد اليوم"، انه" بواجبين منفصلين ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة عشر التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، وبكمينٍ محكمٍ على أثره أُلقي القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء تلعفر".

وأضافت، انه" بعد ورود معلومات استخبارية تمكنت مفارزنا من ضبط وتدمير نفق في منطقة جبال عداية تابع لعصابات داعش، حيث يبلغ طوله ( 60 ) مترًا وبأرتفاع ( 3 ) أمتار ويحتوي على ثلاث غرف كانت تستخدمها العصابات الإرهابية سابقاً لخزن الأعتدة والمواد اللوجستية أنذاك.



